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Спорт

Псковские легкоатлеты привезли медали из Порхова

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города

Второй открытый чемпионат и первенство Порховского района по бегу, посвященные памяти отличника физической культуры и спорта РФ Сергея Герасимова, состоялись 1 октября. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

В мероприятии приняли участие легкоатлеты псковской спортивной школы «Надежда». 

По итогам соревнований в беге на 800 метров среди девочек 2007-2009 годов рождения победу одержала Алина Ильина, второе место заняла Маргарита Компаниец.

В беге на 800 метров среди девушек 2005-2006 годов рождения второе место завоевала Алена Андреева, третье место – Елизавета Волкова.

Среди юношей 2005-2006 годов рождения на дистанции 800 метров в упорной борьбе победу одержал Константин Петтай, бронзовую медаль завоевал Егор Литвин.

На дистанции 5000 метров среди девушек 2004 года рождения и старше второе место заняла Марина Худякова, среди мужчин в той же возрастной категории лучшим стал Никита Тюльков, Иван Ершов занял третье место. 

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