Мобилизованных можно навещать с разрешения командира части

17:22, 04 октября 2022, ПАИ

Родственники и близкие могут навещать мобилизованных с разрешения командира воинской части, говорится в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф».

«Можно, с разрешения командира воинской части», - ответили на портале на вопрос, можно ли навестить мобилизованного человека в воинской части.



Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.



После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимания на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».

Как отмечается на портале «Объясняем.рф», призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

