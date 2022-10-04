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Политика

Доходы выросли: городские депутаты утвердили увеличение бюджета Пскова

Фото: Андрей Степанов

4 октября в Городском культурном центре прошла третья внеочередная сессия Псковской городской Думы нового созыва. Депутаты назначили своих представителей в конкурсную комиссию на замещение должности главы Пскова, одобрили поправки в городской бюджет и утвердили границы шести новых территориальных общественных самоуправлений. Подробности — в репортаже ПАИ.

Представители от Думы

Как известно, в марте этого года была отменена так называемая «двуглавая» система управления городом. Теперь глава Пскова будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, и он же возглавит местную администрацию.

Поэтому одним из вопросов основной повестки сессии стало создание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы города. Депутаты назначили своих представителей в эту комиссию.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко напомнил, что, согласно положению о порядке проведения конкурса, общее число членов конкурсной комиссии составляет шесть человек.

Фото: Андрей Степанов

«Половина членов конкурсной комиссии назначается Псковской городской Думой, а другая половина – губернатором Псковской области. Нам необходимо назначить трех членов конкурсной комиссии», – отметил он.

И предложил кандидатуры депутатов Натальи Мельниковой, Михаила Иванова и Галины Неваленной.

Фото: Андрей Степанов

По его словам, Наталья Мельникова «опытный руководитель, ранее входила в состав депутатов областного Собрания, сможет оценить конкурсантов на предмет возможности исполнения их полномочий с учетом своего опыта работы в законодательном органе», Михаил Иванов «возглавлял Избирательную комиссию, имеет опыт работы с законом об основных гарантиях избирательных прав граждан», а Галина Неваленная имеет опыт работы в предыдущих созывах.

Фото: Андрей Степанов

Все три кандидатуры депутаты одобрили единогласно, без вопросов и обсуждений.

Бюджет растёт

Первым вопросом дополнительной повестки сессии стало внесение изменений в бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. По информации начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, проект о внесении изменений в бюджет города предусматривает увеличение доходной части бюджета на 355 млн 209 тысяч рублей. «Это безвозмездные поступления. С учетом внесенных поправок доходы города Пскова составят 8 млрд 883 млн 886 тысяч рублей. Расходная часть 9 млрд 96 млн 262 тыс. рублей», – сообщила она.

Фото: Андрей Степанов

Тамара Винт отметила, что безвозмездные поступления в бюджет Пскова увеличиваются на 11 млн 64 тыс. рублей. Часть этих средств – 10 млн – будет направлена на обустройство детских площадок в Детском и Финском парках. 610 тысяч будет направлено на подготовку и проведение единого дня голосования, 454 тыс. рублей – на оплату труда преподавателей филиала детской музыкальной школы №4.

Субсидии увеличиваются на 533 млн 705 тысяч рублей. Из крупных поступлений: 527 млн 388 тысяч – средства на строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, 13 млн 531 тыс. рублей – средства на устройство перекрытий и монтаж канализации и наружных тепловых сетей Псковского технического лицея.

Как пояснила председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, в расходной части произойдут изменения в части перераспределения лимитов по муниципальным программам, а также по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления. «Практически в каждой межмуниципальной программе произошли какие-то передвижки, которые дают возможность более целесообразно использовать бюджетные средства», – сообщила она.

В частности, увеличение лимитов предусмотрено в программах по антитеррористической защищенности. 1 млн 327 тысяч рублей направлен на выполнение монтажных пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации в детсадах и школах. Еще 4 млн 848 тыс. рублей будет направлено на материально-техническое обеспечение территорий школ.

Вопросы депутатов касались вероятности роста тарифов на воду и расходов городского бюджета на украшение города в праздничные дни. В частности, Галина Неваленная уточнила, не скажутся ли внушительные расходы на улучшение качества воды на коммунальных платежах жителей.

«Не будет ли увеличения платежей?» – спросила депутат.

А ее коллега Евгений Васильев поинтересовался, планируются ли расходы на новое оборудование для проведения праздников.

Что касается новогодних украшений, то в прошлом году большая часть расходов на них была выделена из областного бюджета – «собственных средств у нас на это нет». А строительство станции умягчения воды не грозит повышением коммунальных платежей: затраты планируются, но они незначительные.

По итогам обсуждения депутаты единогласно приняли поправки в городской бюджет.

Также в рамках сессии депутаты внесли изменения и дополнения в положение о территориальном общественном самоуправлении в Пскове. В частности, они установили границы территорий шести недавно созданных территориальных общественных самоуправлений: «Алмазово», «Октябрьский, 30», «Тиконд Ретро», «Подвышинское», «Солнцепек» и «Октябрьский, 32».

По словам Александра Гончаренко, территориальное общественное самоуправление — это возможность решить многие проблемы, которые волнуют горожан. После регистрации ТОС его члены смогут претендовать на грантовую поддержку из регионального бюджета на благоустройство своих территорий и решение других актуальных вопросов.

Светлана Синцова

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