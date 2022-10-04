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Какие заболевания дают право на отсрочку от призыва по мобилизации

Только категория «Д» даёт полное освобождение от службы в рядах ВС РФ. Фото: ПАИ

Портал «Объясяем.рф» рассказал, кто может быть не годен к мобилизации и призыву на срочную службу в России.

Категорию здоровья гражданина, от которой зависит наличие, отсутствие отсрочки или освобождение от военной службы, определяет призывная комиссия на основании заключений врачей.

Призывная комиссия выносит решение о категории годности по состоянию здоровья, основываясь на Постановлении Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.
Категория годности указывается в военном билете.

Призыву временно не подлежат граждане имеющие категорию годности по состоянию здоровья «Г», предоставляется отсрочка от призыва до 6 месяцев.  Категория годности «Г» присваивается призывнику, который имеет некоторые отклонения здоровья, но предполагается возможность выздоровления. Это могут быть стойкие заболевания или травмы. После лечения, призывник или мобилизуемый считается годным к службе.

Призыву по мобилизации и призыву не подлежат граждане, имеющие категорию годности по состоянию здоровья «Д».

Категория «Д» в военном билете присваивается в том случае, если у призывника были выявлены какие-либо заболевания, которые отличаются хроническим или прогрессирующим характером. По сути, получение данной категории является гарантией освобождения от воинской службы.

Согласно официальной статистике полная непригодность призывника к службе в армии по состоянию здоровья чаще всего присваивается при наличии таких болезней, как:

  • туберкулез легких или других органов в острой форме;
  • тяжелые или врожденные формы венерических заболеваний;
  • вирус иммунодефицита человека;
  • опухоли, повлекшие тяжелые нарушения функций органов;
  • все формы злокачественных новообразований;
  • заболевания крови и кроветворных органов;
  • ярко выраженные расстройства органов пищеварения, эндокринной системы;
  • шизофрения, умственная отсталость и другие тяжелые расстройства психики;
  • тяжелые формы алкогольной и наркотической зависимости;
  • любая форма эпилепсии с частыми приступами;
  • серьезные нарушения в работе центральной нервной системы;
  • анатомические изменения органов зрения;
  • полное отсутствие слуха;
  • тяжелые врожденные отклонения;
  • сердечная недостаточность и гипертония II – III степени;
  • заболевания органов дыхания с нарушением функции голоса или дыхания;
  • заболевания органов пищеварения со значительным нарушением их функций;
  • заболевания кожи, которые плохо поддаются лечению;
  • серьезные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата;
  • болезни мочеполовой системы инфекционного и неинфекционного характера.

 

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