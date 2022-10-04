Какие заболевания дают право на отсрочку от призыва по мобилизации
Портал «Объясяем.рф» рассказал, кто может быть не годен к мобилизации и призыву на срочную службу в России.
Категорию здоровья гражданина, от которой зависит наличие, отсутствие отсрочки или освобождение от военной службы, определяет призывная комиссия на основании заключений врачей.
Призывная комиссия выносит решение о категории годности по состоянию здоровья, основываясь на Постановлении Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.
Категория годности указывается в военном билете.
Призыву временно не подлежат граждане имеющие категорию годности по состоянию здоровья «Г», предоставляется отсрочка от призыва до 6 месяцев. Категория годности «Г» присваивается призывнику, который имеет некоторые отклонения здоровья, но предполагается возможность выздоровления. Это могут быть стойкие заболевания или травмы. После лечения, призывник или мобилизуемый считается годным к службе.
Призыву по мобилизации и призыву не подлежат граждане, имеющие категорию годности по состоянию здоровья «Д».
Категория «Д» в военном билете присваивается в том случае, если у призывника были выявлены какие-либо заболевания, которые отличаются хроническим или прогрессирующим характером. По сути, получение данной категории является гарантией освобождения от воинской службы.
Согласно официальной статистике полная непригодность призывника к службе в армии по состоянию здоровья чаще всего присваивается при наличии таких болезней, как:
- туберкулез легких или других органов в острой форме;
- тяжелые или врожденные формы венерических заболеваний;
- вирус иммунодефицита человека;
- опухоли, повлекшие тяжелые нарушения функций органов;
- все формы злокачественных новообразований;
- заболевания крови и кроветворных органов;
- ярко выраженные расстройства органов пищеварения, эндокринной системы;
- шизофрения, умственная отсталость и другие тяжелые расстройства психики;
- тяжелые формы алкогольной и наркотической зависимости;
- любая форма эпилепсии с частыми приступами;
- серьезные нарушения в работе центральной нервной системы;
- анатомические изменения органов зрения;
- полное отсутствие слуха;
- тяжелые врожденные отклонения;
- сердечная недостаточность и гипертония II – III степени;
- заболевания органов дыхания с нарушением функции голоса или дыхания;
- заболевания органов пищеварения со значительным нарушением их функций;
- заболевания кожи, которые плохо поддаются лечению;
- серьезные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата;
- болезни мочеполовой системы инфекционного и неинфекционного характера.
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