Какие заболевания дают право на отсрочку от призыва по мобилизации

20:21, 04 октября 2022, ПАИ

Портал «Объясяем.рф» рассказал, кто может быть не годен к мобилизации и призыву на срочную службу в России.

Категорию здоровья гражданина, от которой зависит наличие, отсутствие отсрочки или освобождение от военной службы, определяет призывная комиссия на основании заключений врачей.

Призывная комиссия выносит решение о категории годности по состоянию здоровья, основываясь на Постановлении Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.

Категория годности указывается в военном билете.

Призыву временно не подлежат граждане имеющие категорию годности по состоянию здоровья «Г», предоставляется отсрочка от призыва до 6 месяцев. Категория годности «Г» присваивается призывнику, который имеет некоторые отклонения здоровья, но предполагается возможность выздоровления. Это могут быть стойкие заболевания или травмы. После лечения, призывник или мобилизуемый считается годным к службе.

Призыву по мобилизации и призыву не подлежат граждане, имеющие категорию годности по состоянию здоровья «Д».

Категория «Д» в военном билете присваивается в том случае, если у призывника были выявлены какие-либо заболевания, которые отличаются хроническим или прогрессирующим характером. По сути, получение данной категории является гарантией освобождения от воинской службы.

Согласно официальной статистике полная непригодность призывника к службе в армии по состоянию здоровья чаще всего присваивается при наличии таких болезней, как: