В Пыталовском районе Сергей Васильев получил награду «90 лет гражданской обороне»

21:47, 04 октября 2022, ПАИ

Сегодня, 4 октября в Городском культурном центре города Пскова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-й годовщине образования гражданской обороны Российской Федерации.



С приветственным словом к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник Сычёв Евгений Сергеевич. Он обратился к истории возникновения и развития системы гражданской обороны. Затем выразил огромную признательность ветеранам гражданской обороны. Также Евгений Сергеевич поздравил всех, кто внес вклад в развитие и совершенствование системы гражданской обороны нашей страны, пожелал крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и мирного неба над головой.



Памятной медалью МЧС России «90 лет гражданской обороне» награжден начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Пыталовского района Сергей Васильев. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

В ходе церемонии награждения отличившимся сотрудникам Главного управления и подчиненных подразделений были вручены ведомственные награды, благодарственные письма начальника Главного управления МЧС России по Псковской области и очередные специальные звания.