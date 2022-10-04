Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пыталовском районе Сергей Васильев получил награду «90 лет гражданской обороне»

Награждение памятной медалью МЧС России. Фото администрация Пыталовского района

Сегодня, 4 октября в Городском культурном центре города Пскова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-й годовщине образования гражданской обороны Российской Федерации.

С приветственным словом к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник Сычёв Евгений Сергеевич. Он обратился к истории возникновения и развития системы гражданской обороны. Затем выразил огромную признательность ветеранам гражданской обороны. Также Евгений Сергеевич поздравил всех, кто внес вклад в развитие и совершенствование системы гражданской обороны нашей страны, пожелал крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Памятной медалью МЧС России «90 лет гражданской обороне» награжден начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Пыталовского района Сергей Васильев. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

В ходе церемонии награждения отличившимся сотрудникам Главного управления и подчиненных подразделений были вручены ведомственные награды, благодарственные письма начальника Главного управления МЧС России по Псковской области и очередные специальные звания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

В Пыталовском районе Сергей Васильев получил награду «90 лет гражданской обороне»
04 октября 2022

Губернатор Псковской области поздравил ГУ МЧС региона с юбилеем
04 октября 2022

Из-за установленных Латвией, Литвой и Польшей пограничных заборов гибнут лоси
04 октября 2022

Какие заболевания дают право на отсрочку от призыва по мобилизации
04 октября 2022

Сотрудники государственного архива Псковской области создают музей истории оккупации региона
04 октября 2022

ВИДЕО Контрольно-пропускные пограничные пункты Псковской области обустраивают для ожидающих

04 октября 2022

Ожидающие на границе с Латвией игнорируют часть удобств
04 октября 2022

В Струго-Красненской школе прошла учебная эвакуация

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...