Губернатор Псковской области поздравил ГУ МЧС региона с юбилеем

21:16, 04 октября 2022, ПАИ

Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов главного управления МЧС России по Псковской области с 90-летием образования системы гражданской обороны.

Во все времена обеспечение безопасности людей было одной из приоритетных задач государства. И защитой населения при чрезвычайных ситуациях уже почти век занимается гражданская оборона.

«В Псковской области сделано всё необходимое, чтобы эта структура была хорошо организована, оснащена и укомплектована высокопрофессиональными кадрами. В каждом районе наши спасатели уже не раз доказывали свои мужество и компетентность», - отметил глава региона.

Большой вклад в формирование гражданской обороны вносят сотрудники регионального Управления по обеспечению деятельности в чрезвычайных ситуациях, Правительства Псковской области и муниципальных органов власти, аварийно-спасательные формирования.

«Благодарю всех, кто участвует в этой важной работе и всегда готов прийти на помощь людям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего», - сказано в поздравлении губернатора Псковской области.