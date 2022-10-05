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Странные световые лучи обсуждают в белгородских пабликах

Световые столбы - атмосферное явление. Фото Вконтакте

Во мноих пабликах Белгорода появились фотографии странных световых лучей жёлто-зелёного света, которые пронизывают пасмурную облачность и уходят куда-то выше. Подобные «столбы света» в это же время люди зафиксировали на фото в Москве и Подмосковье.

Среди мистических догадок есть одно объяснение, которое заслуживает доверия.
«Эти «столбы» являются всего лишь давно изученным атмосферным явлением. Оно вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Плоские кристаллы приводят к появлению солнечного столба, если Солнце находится на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него, столбовидные кристаллы — если Солнце находится на высоте 20 градусов над горизонтом. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, и вид светового столба зависит от их взаимного расположения», - объяснил один из комментаторов. 

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