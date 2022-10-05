Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Площадка будущего медкорпуса ПсковГУ готова к укладке фундамента

Фото: пресс-служба регионального правительства

Рабочее совещание по вопросам строительства учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников с участием своих профильных заместителей, руководства вуза, администрации Пскова и военных строителей во вторник, 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Руководитель управления заказчика капитального строительства по Западному военному округу Сергей Колотвин доложил о ситуации на объекте. По его словам, специалисты провели земляные работы, подготовку площадки и котлована к заливке фундамента. В течение двух недель на объект поступят необходимые материалы, начнется обустройство основания, возведение здания.

Глава региона обсудил с участниками совещания вопросы подключения будущего объекта к инженерным сетям. Правительство Псковской области выделило дополнительное финансирование на обустройство инженерных сетей — около 60 млн рублей. Также были рассмотрены вопросы обустройства подъезда к зданию и организации ливневой канализации.

По итогам совещания Михаил Ведерников поручил ответственным контролировать сроки реализации проекта, держать оперативную связь с заказчиком работ и подрядчиком. Ряд актуальных вопросов будет проработан правительством области с профильными федеральными министерствами и ведомствами.

Напомним, средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета выделены по решению правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта будет направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России.

Рядом с корпусом также появится стадион по программе фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 октября 2022

Михаил Ведерников поздравил учителей с праздником
05 октября 2022

Ректор ПсковГУ поздравила коллег с праздником
05 октября 2022

Псковичам предложили создать своё уникальное вино
05 октября 2022

Листопадный день наступил по народному календарю
05 октября 2022

Продажи крепкого алкоголя в РФ за полгода упали на 15 %
05 октября 2022

Площадка будущего медкорпуса ПсковГУ готова к укладке фундамента
05 октября 2022

С Днём учителя поздравил псковских педагогов Александр Котов

05 октября 2022

Реставрация часовни завершается в Снетогорском монастыре Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...