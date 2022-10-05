Площадка будущего медкорпуса ПсковГУ готова к укладке фундамента

07:53, 05 октября 2022, ПАИ

Рабочее совещание по вопросам строительства учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников с участием своих профильных заместителей, руководства вуза, администрации Пскова и военных строителей во вторник, 4 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Руководитель управления заказчика капитального строительства по Западному военному округу Сергей Колотвин доложил о ситуации на объекте. По его словам, специалисты провели земляные работы, подготовку площадки и котлована к заливке фундамента. В течение двух недель на объект поступят необходимые материалы, начнется обустройство основания, возведение здания.

Глава региона обсудил с участниками совещания вопросы подключения будущего объекта к инженерным сетям. Правительство Псковской области выделило дополнительное финансирование на обустройство инженерных сетей — около 60 млн рублей. Также были рассмотрены вопросы обустройства подъезда к зданию и организации ливневой канализации.

По итогам совещания Михаил Ведерников поручил ответственным контролировать сроки реализации проекта, держать оперативную связь с заказчиком работ и подрядчиком. Ряд актуальных вопросов будет проработан правительством области с профильными федеральными министерствами и ведомствами.

Напомним, средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета выделены по решению правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта будет направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России.

Рядом с корпусом также появится стадион по программе фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».