Продажи крепкого алкоголя в РФ за полгода упали на 15 %

08:08, 05 октября 2022, ПАИ

По данным исследования «Контур.Маркета» продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15 % по сравнению с показателем в марте.

«Аналитики фискальных данных от «Контур.Маркета» сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года… Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15 %», — говорится в результатах исследования.

При этом если сравнивать российские и зарубежные бренды, то средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей, что все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена — 245 рублей, пишет РИА Новости.