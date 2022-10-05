Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Где получить удостоверение об отсрочке от призыва, объяснили россиянам

Где забронированный работник получает удостоверение об отсрочке от мобилизации, рассказали в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время» выдают забронированному работнику в военно-учётном столе (кадровой службе) организации. Бланки этих удостоверений предприятие получает в военном комиссариате.

Тем же, кто подлежит мобилизации, объяснили, как узнать, к какому военкомату они прикреплены. Отмечается, что гражданин должен стоять на воинском учёте в военкомате по месту жительства или временного пребывания. Адреса военкоматов можно найти на сайте Министерства обороны. Также адреса военкоматов опубликованы на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации.

При этом на полученной мобилизованным повестке должен быть номер, под которым она зарегистрирована в книге учёта повесток в военном комиссариате. На повестках возможны цветные полосы, но при частичной мобилизации они смысловой нагрузки не несут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 октября 2022

Михаил Ведерников поздравил учителей с праздником
05 октября 2022

Ректор ПсковГУ поздравила коллег с праздником
05 октября 2022

Псковичам предложили создать своё уникальное вино
05 октября 2022

Листопадный день наступил по народному календарю
05 октября 2022

Продажи крепкого алкоголя в РФ за полгода упали на 15 %
05 октября 2022

Площадка будущего медкорпуса ПсковГУ готова к укладке фундамента
05 октября 2022

С Днём учителя поздравил псковских педагогов Александр Котов

05 октября 2022

Реставрация часовни завершается в Снетогорском монастыре Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...