Где получить удостоверение об отсрочке от призыва, объяснили россиянам

08:52, 05 октября 2022, ПАИ

Где забронированный работник получает удостоверение об отсрочке от мобилизации, рассказали в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время» выдают забронированному работнику в военно-учётном столе (кадровой службе) организации. Бланки этих удостоверений предприятие получает в военном комиссариате.

Тем же, кто подлежит мобилизации, объяснили, как узнать, к какому военкомату они прикреплены. Отмечается, что гражданин должен стоять на воинском учёте в военкомате по месту жительства или временного пребывания. Адреса военкоматов можно найти на сайте Министерства обороны. Также адреса военкоматов опубликованы на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации.

При этом на полученной мобилизованным повестке должен быть номер, под которым она зарегистрирована в книге учёта повесток в военном комиссариате. На повестках возможны цветные полосы, но при частичной мобилизации они смысловой нагрузки не несут.