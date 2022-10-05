Судебные приставы предлагают псковичам 11 способов обратной связи
Существует 11 современных способов обратиться к судебным приставам для решения вопросов, входящих в их компетенцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Для обеспечения доступности информации управление на постоянной основе занимается совершенствованием организации работы с гражданами, отметили в ведомстве.
«С каждым годом обратиться к судебным приставам-исполнителям всё проще. Во многом это происходит благодаря цифровой трансформации, в рамках которой и появляются новые электронные сервисы, значительно упрощающие нашу жизнь», — говорится в сообщении.
11 способов обратиться к приставам:
- портал «Госуслуги» - https://www.gosuslugi.ru/
- интернет-приёмная - http://fssp.gov.ru
- социальная сеть «ВКонтакте» регионального УФССП
- «Банк данных исполнительных производств» - http://fssp.gov.ru
- приложение ФССП
- кол-центр - 8(8112) 699-082
- личный приём (дежурный/ведущий судебный пристав)
- МФЦ (Псков и Великие Луки)
- ящик для обращений на входе в структурные подразделения
- горячая линия по двойникам - 8(8112) 699-085
- телефон доверия по вопросам коррупции - 8(8112) 333-073.