Судебные приставы предлагают псковичам 11 способов обратной связи

11:43, 05 октября 2022, ПАИ

Существует 11 современных способов обратиться к судебным приставам для решения вопросов, входящих в их компетенцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Для обеспечения доступности информации управление на постоянной основе занимается совершенствованием организации работы с гражданами, отметили в ведомстве.

«С каждым годом обратиться к судебным приставам-исполнителям всё проще. Во многом это происходит благодаря цифровой трансформации, в рамках которой и появляются новые электронные сервисы, значительно упрощающие нашу жизнь», — говорится в сообщении.

11 способов обратиться к приставам:

- портал «Госуслуги» - https://www.gosuslugi.ru/

- интернет-приёмная - http://fssp.gov.ru

- социальная сеть «ВКонтакте» регионального УФССП

- «Банк данных исполнительных производств» - http://fssp.gov.ru

- приложение ФССП

- кол-центр - 8(8112) 699-082

- личный приём (дежурный/ведущий судебный пристав)

- МФЦ (Псков и Великие Луки)

- ящик для обращений на входе в структурные подразделения

- горячая линия по двойникам - 8(8112) 699-085

- телефон доверия по вопросам коррупции - 8(8112) 333-073.