Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Псковском районе
Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП на трассе в Псковском районе.
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло у деревни Соловьи в Псковском районе ночью. Здесь столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe с прицепом и LADA Kalina. В результате в автомобиле Hyundai Santa Fe пострадали два человека, один из них госпитализирован в медучреждение. Водитель автомобиля LADA Kalina скончался на месте от полученных травм.
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