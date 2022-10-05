Смертельное ДТП произошло вблизи псковской деревни Соловьи
ДТП со смертельным исходом произошло у деревни Соловьи в Псковском районе ночью. Здесь столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe с прицепом и LADA Kalina.
В результате ДТП в автомобиле Hyundai Santa Fe пострадали два человека, один из них госпитализирован в медучреждение. Водитель автомобиля LADA Kalina скончался на месте от полученных травм.
Прибывшие на место спастели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело водителя и передали следственно-оперативной группе.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, следователь по расследованию ДТП, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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