Смертельное ДТП произошло вблизи псковской деревни Соловьи

09:55, 05 октября 2022, ПАИ

ДТП со смертельным исходом произошло у деревни Соловьи в Псковском районе ночью. Здесь столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe с прицепом и LADA Kalina.

В результате ДТП в автомобиле Hyundai Santa Fe пострадали два человека, один из них госпитализирован в медучреждение. Водитель автомобиля LADA Kalina скончался на месте от полученных травм.

Прибывшие на место спастели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело водителя и передали следственно-оперативной группе.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, следователь по расследованию ДТП, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.