Как вернуть ошибочно внесённую плату за сведения из ЕГРН, объяснили эксперты

11:13, 05 октября 2022, ПАИ

При получении государственной услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) могут возникнуть ситуации, когда заявитель неправильно произвёл оплату. Как вернуть уплаченные деньги, рассказали Псковскому агентству информации в региональной Кадастровой палате.

«Плата подлежит возврату полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН, и в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено. Возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Если плата была внесена неправильно, плательщик имеет право обратиться с заявлением о возврате платежа в филиал, с указанием следующих данных:

- уникальный идентификатор начисления (УИН);

- банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, подавшему такое заявление;

- фамилия, имя, отчество;

- СНИЛС или паспортные данные;

- реквизиты документа, подтверждающего перечисление платежа (дата, номер);

- размер внесенной платы.

Заявление о возврате платежа может быть подано в течение трех лет со дня внесения платы. К заявлению можно приложить копию платежного документа, подтверждающего перечисление платежа, которая заверяется расчетной организацией, осуществившей данный платеж. Решение о возврате принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

В случае подачи заявления о возврате платежа в электронном виде заявление подписывается усиленной квалифицированной подписью заявителя. Также прилагается оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа, или его копия, заверенная расчетной организацией, осуществившей данный платеж.

Кадастровая палата призывает быть внимательнее при внесении платы за государственную услугу по предоставлению сведений из ЕГРН.