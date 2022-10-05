Аккумуляторы для смартфонов пытался вывезти гражданин Молдовы из Псковской области

11:54, 05 октября 2022, ПАИ

Партию незадекларированных аккумуляторов для смартфонов Samsung пытался вывезти гражданин Молдовы из Псковской области, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На границе России и Латвии в Бурачках при осмотре микроавтобуса у оператора возникли подозрения о сокрытии товара в технологических полостях транспортного средства. Сотрудники таможенного поста в различных полостях салона микроавтобуса и личном багаже водителя обнаружили новые батареи в заводских упаковках.

В отношении гражданина Молдовы возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Проводятся проверочные мероприятия.