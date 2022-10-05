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Политика

Путин может выступить с обращением об изменении статуса спецоперации

5 октября президент РФ Владимир Путин может выступить с новым обращением к нации, в котором затронет вопрос об изменении статуса специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Readovka, ссылаясь на собственный источник.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что в Крыму следует усилить меры защиты населения из-за увеличения террористических атак. В свою очередь глава региона Сергей Аксенов предположил, что после того, как в состав РФ войдут новые земли, в Крыму могут ввести режим контртеррористической операции.

Сегодня Владимир Путин подписал законы о включении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

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