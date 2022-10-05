Более 6,5 тысяч уголовных преступлений совершено в Псковской области в этом году

12:26, 05 октября 2022, ПАИ

Хищения (мошенничества) и наркопреступления преобладают в уголовной статистике Псковской области, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

В этом году в регионе уже зарегистрировано более 6,5 тысяч уголовных преступлений. Это немного меньше, чем в 2021 году. В частности, сократилось число убийств и угонов. «Основная проблематика - кражи и преступления в сфере информационных технологий. Ущерб от них превышает 40 млн рублей. Правоохранители проводят огромную работу по профилактике таких преступлений. Но на уловки мошенников попадается все больше людей. Категории потерпевших разнообразны: среди них и молодые, и пожилые. Часто мошенники звонят на стационарный телефон, представляются полицией и под разными предлогами вымогают деньги», - рассказал Александр Павлов.

Он также добавил, что в этом году сотрудники уголовного розыска раскрыли все преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью и изнасилованием.