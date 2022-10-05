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Общество

Детективы не смотрю – начальник псковского уголовного розыска

«Детективы не смотрю», – заявил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, отвечая на вопрос журналиста. 

Он пояснил, что времени на просмотр детективов у него нет. 

Александр Павлов привел в пример несколько российских детективов, в которых, по его словам, есть доля правды, – «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей».

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