Детективы не смотрю – начальник псковского уголовного розыска

13:09, 05 октября 2022, ПАИ

«Детективы не смотрю», – заявил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, отвечая на вопрос журналиста.

Он пояснил, что времени на просмотр детективов у него нет.

Александр Павлов привел в пример несколько российских детективов, в которых, по его словам, есть доля правды, – «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей».