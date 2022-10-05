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Общество

Псковских сыщиков чествуют 5 октября

В честь дня образования уголовного розыска, который празднуется 5 октября, псковские сотрудники МВД получили служебные награды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С праздником псковских сыщиков поздравил врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД Александр Павлов. На торжественной встрече с личным составом отмечалось, что сыскные подразделения прошли долгий и непростой путь становления и развития. 

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе почетной грамотой МВД России награждены майор полиции Андрей Жучков, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Роман Чуркин, начальник ОУР УМВД России по городу Пскову Андрей Щагин, старший оперуполномоченный ОУР ОМВД России по городу Великие Луки.

Объявлена благодарность оперуполномоченному УУР УМВД России по Псковской области Дмитрию Борникову.

За проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей почетной грамотой МВД России награждены майор полиции Андрей Фомченко, заместитель начальника ОУР МО МВД России «Невельский», и майор полиции Дмитрий Иванов, старший оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Невельский».

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, образцовое исполнение служебных обязанностей, заслуги в укреплении боевого содружества, весомый вклад в борьбу с преступностью и раскрытие преступлений награждены:

Медаль МВД России «За доблесть в службе» получил старший лейтенант полиции Михаил Захаров, оперуполномоченный ОУР ОП по Палкинскому району МО МВД России «Печорский».

Медалью МВД России И. Д. Путилина награжден подполковник полиции Михаил Колосовский, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Невельский», подполковник полиции Денис Шевкунов, заместитель начальника ОУР ОМВД России по городу Великие Луки, майор полиции Дмитрий Илюхин, старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Псковской области, майор полиции Алексей Костюков, старший оперуполномоченный ОУР УМВД России по городу Пскову.

Медаль МВД России «За боевое содружество» вручили капитану полиции Ивану Иванову, начальнику ОП по Палкинскому району МО МВД России «Печорский», капитану полиции Олегу Иванову, старшему оперуполномоченному УУР УМВД России по Псковской области.

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