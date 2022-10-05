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Общество

В Пскове проведут раннюю диагностику рака всем желающим

День открытых дверей, посвященный раннему выявлению меланомы и рака кожи, пройдет 14 октября в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Все желающие смогут пройти осмотр кожных покровов врачами-онкологами на предмет выявления злокачественного новообразования кожи по предварительной записи. Время приема — с 9.00 до 13.00

Запись на осмотр будет производиться с 10 октября (с 12–00 до 15–00) по телефонам: 290–770, 290–712.

При себе необходимо иметь маску, паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

В 2007 году Россия стала 20-й страной, где проводится День диагностики меланомы. Данный проект имеет колоссальное социальное значение, поскольку число заболеваний меланомой кожи и смертность от данного заболевания неуклонно растут. Ежегодно меланома уносит жизни более 50 тыс. людей во всем мире, многие из которых погибают из-за позднего обращения к специалисту.

Меланома — это злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, которые отвечают за выработку меланина. Скопления меланоцитов, переполненных меланином, называют невусом или родинкой. Они являются доброкачественными новообразованиями. Под воздействием УФ-излучения меланоциты способны переродиться в злокачественные клетки и привести к образованию меланомы. Злокачественные клетки быстро попадают в кровоток и лимфатическую систему и дают метастазы. Если другие виды рака могут развиваться годами, то меланома способна привести к летальному исходу буквально за месяцы. При этом ранняя диагностика заболевания способствует излечению болезни в большинстве случаев.

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