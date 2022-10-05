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Происшествия

Жителя Палкинского района осудят за избиение пенсионера

Уголовное дело возбудили в отношении 22-летнего жителя Палкинского района за избиение пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В конце августа в одной из деревень Палкинского района между двумя пьяными мужчинами произошёл конфликт. В ходе него подозреваемый ударил пожилого мужчину  кулаком в лицо. При этом за месяц до этого молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия в отношении сына избитого пенсионера.

Молодой человек может получить штраф до 40 000 рублей либо он будет обязан выполнить обязательные работы на срок до 240 часов, а также исправительные работы на срок до 6 месяцев.

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