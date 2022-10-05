В России хотят уменьшить пакет документов для получения водительских прав
Медицинское заключение о противопоказаниях к управлению транспортным средством могут убрать из пакета документов, нужных для сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Ведомство разработало проект постановления правительства, которым вносятся изменения в «правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».
«В проекте предлагается скорректировать перечень документов, которые кандидат в водители представляет для сдачи экзаменов на право управления и получения национальных водительских удостоверений. В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
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