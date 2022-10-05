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Общество

Эксперт рассказал, какие возможности даёт Сбербанк самозанятым

Какие возможности открыты для самозанятых в Сбербанке рассказал заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Банк дает возможность самозанятым иметь доступ к банковским продуктам, в частности, к кредитованию. При регистрации самозанятого в СберБанк Онлайн клиенту становится доступен бесплатный пакет услуг, включающий консультации юриста, возможность проходить обучение, например, как получить бесплатную рекламу у блогеров. 

«Те, с кем я общался, отмечают удобное техническое решение при регистрации самозанятых в Сбере в несколько кликов», - подчеркнул Игорь Трепов.   

По Псковской области зарегистрировано более 15 тысяч самозанятых. При этом Сбербанк - лидер по доле рынка их регистрации. Эксперт Сбера прогнозирует, что к концу года более четырёх тысяч самозанятых станут пользователями специального сервиса банка «Свое дело», доступного в мобильном приложении СберБанк Онлайн. 

Игорь Трепов уточнил, что число самозанятых растет, для этой категории есть определенный перечень льгот: от онлайн-регистрации до льготной ипотеки. 

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