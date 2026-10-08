Эксперты: Псковская пшеница заметно прибавила в качестве

14:56, 08 октября 2026, ПАИ

Почти вся исследованная пшеница нового урожая в Псковской области соответствует продовольственным требованиям. К 3–4 классу отнесли 96% зерна. Год назад показатель составлял лишь 65%. Об этом ПАИ сообщили в Санкт-Петербургском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 124 пробы, которые представляют около 98,9 тыс. тонн пшеницы – это примерно 90% всего собранного в регионе урожая.

Эксперты проверяли зерно по целому набору показателей: содержание белка и клейковины, натуру, влажность, примеси, заражённость вредителями и болезнями, а также число падения.

Отдельно специалисты отмечают высокую натуру пшеницы. В исследованных партиях она составляет в среднем 770–820 г/л, тогда как для зерна 3-го класса минимальное значение — 730 г/л. Высокая натура говорит о хорошо сформировавшемся, крупном и выполненном зерне. Для переработчиков это означает, что из него можно получить больше муки.

Урожаю, по оценке экспертов, помогла и погода: условия сезона благоприятствовали формированию хороших потребительских свойств зерна. При этом уборка в регионе ещё продолжается. Средняя урожайность пшеницы сейчас составляет 47 ц/га, что на 11 ц/га выше прошлогоднего показателя.

Госмониторинг также выходит на финишную прямую. Специалисты должны исследовать все партии пшеницы, предназначенные для пищевых и кормовых целей.