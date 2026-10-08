Перелетевший Эльбрус псковский парапланерист отправил заявку в Книгу рекордов России

14:38, 08 октября 2026, ПАИ

Парапланерист из Псковской области Роман Агер направил заявку в Книгу рекордов России для регистрации рекорда по высоте полёта, который он установил над Кавказом, поднявшись на 6 317 метров, хотя изначально не планировал фиксировать достижение. Об этом Агер сказал в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Поначалу не было желания регистрировать рекорд, потому что я всё-таки не за этим туда летел. Но я всё-таки решил, почему бы и нет. Вроде как данные у меня есть, показания приборов тоже, видео снимал. Я послал заявку в Книгу рекордов России. Посмотрим. Получится – хорошо, не получится – ну и ладно», – рассказал Агер.

По его словам, о самом рекорде он узнал только после приземления. «Моей задачей было просто полетать над Эльбрусом, чтобы посмотреть горы Кавказа. После Эльбруса мы поехали на центральный Кавказ, где я побил этот рекорд и забрался ещё выше, на высоту 6 317 метров. В обе стороны я видел абсолютно все кавказские горы. Задачей было это», – отметил парапланерист.

В самом полёте, по его словам, не приходилось думать о том, чтобы всё прошло правильно, поскольку была предварительная подготовка. «Я любовался просто потрясающими видами, и в момент приземления единственная мысль была: «Да, я это сделал и увидел. Это очень красиво и великолепно!» – сказал Агер. – На всякий случай был и план «Б» – это приехать в следующий раз и всё-таки сделать. Когда жизненные условия позволят».

Парапланерист также поделился планами на будущее. «Я хочу полетать там, где ещё не летал ни один мотопараплан мира. Это очень труднодоступное место. Давайте пока оставим это в тайне. Если я это всё-таки сделаю, вы об этом обязательно узнаете. Это небольшая высота, но просто это очень уникальное место», – заключил Роман Агер.