Соцконтракт для самозанятых: как псковичи развивают свой бизнес

17:43, 05 октября 2022, ПАИ

Социальные гарантии, совершенствование законодательной базы и государственной поддержки, актуальную статистику по самозанятым в регионе и тенденции ее изменения обсудили участники круглого стола в медиацентре ПАИ 5 октября.

Как рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Псковской области Татьяна Чаленко, число самозанятых в Псковской оласти выросло более чем в два раза. Она также объяснила, как частичная мобилизация повлияла на деятельность самозанятых.

В свою очередь председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что самозанятые псковичи смогут получить в этом году полмиллиона рублей.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



























А председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева назвала самое порпулярное направление социального контракта у псковичей.