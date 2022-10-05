Пройти краеведческий квест «Лики города» предлагают псковичам

17:28, 05 октября 2022, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают пройти краеведческий квест в рамках городских командных соревнований по интеллектуальному ориентированию «Лики города». Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Пскова.

Участникам будет предоставлена возможность пройти квест по истории и достопримечательностям Пскова, где на каждой станции необходимо справиться с заданием, после которого участники узнают следующую точку их маршрута.

Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек в возрасте от 14 до 35 лет и заполнить заявку по ссылке. Подать заявку необходимо до 7 октября. Участие бесплатное.

Соревнования пройдут 8 октября с 10:00 до 15:00. Старт начнется у здания Молодежного центра на улице Горького, дом 15.

Подробнее можно узнать на сайте администрации города Пскова или в социальной сети «ВКонтакте» Молодежного центра.