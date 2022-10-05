Опочецкий суд наказал задолжавшую по алиментам мать

17:48, 05 октября 2022, ПАИ

Опочецкий суд наказал жительницу Псковской области за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Суд установил, что женщина, имея задолженность по алиментам за последние три месяца в размере более 200 тысяч рублей и являясь трудоспособной, не предприняла никаких мер по своему трудоустройству и никакой материальной помощи детям не оказывала.

В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением и полностью признала свою вину.

Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы осужденной в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.