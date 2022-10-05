В некоторых случаях неявка в военкомат может быть признана уважительной
Какие причины считаются уважительными для неявки гражданина в военкомат при получении повестки (заболевания, травмы, больничный лист, болезнь или похороны родственников)? Их перечислили на государственном портале «Объясняем.рф».
Уважительными причинами неявки в военкомат по повестке считаются:
• утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина;
• тяжёлое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);
• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.
Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения.
По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки) явиться в военкомат, сообщает портал.