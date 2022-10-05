В некоторых случаях неявка в военкомат может быть признана уважительной

19:40, 05 октября 2022, ПАИ

Какие причины считаются уважительными для неявки гражданина в военкомат при получении повестки (заболевания, травмы, больничный лист, болезнь или похороны родственников)? Их перечислили на государственном портале «Объясняем.рф».

Уважительными причинами неявки в военкомат по повестке считаются:

• утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина;

• тяжёлое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие);

• иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.

Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения.

По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки) явиться в военкомат, сообщает портал.