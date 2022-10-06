Готовить наливушки и гадать на деньги советует народный календарь 6 октября

07:01, 06 октября 2022, ПАИ

6 октября отмечали память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века, сообщает calend.ru.

На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — говорили в народе. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь.

Зато старались привлечь удачу. Чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо — наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.