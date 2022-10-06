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Общество

Всемирный день охраны мест обитаний празднуется сегодня

6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот день был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания, сообщает calend.ru.

Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека.

При этом бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привело к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. По данным Международного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью вымерли 844 вида животных и растений.

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