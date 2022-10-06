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Общество

«Подавитесь своими подачками!»: как ожидающие очереди на границе отвечают на помощь псковичей

О ситуации, сложившейся на границе России и Латвии в Псковской области, рассказала жительница деревни Гавры, активистка Ольга Быстрова в группе «Пыталовское информационное сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Пыталовское информационное сообщество»

«Пока я раздумывала, как написать обо всем, кто-то уже начал действовать и обратился на сайте к губернатору, на телевидение, к волонтёрам. В итоге данная тема получила широкую огласку, на которую нашим властям пришлось реагировать», - отметила Ольга Быстрова.

По ее словам, на МАПП «Убылинка» приехали волонтёры, привезли горячие обеды для граждан Украины, дождевики, согревающие плащи из фольги, пленки, чтобы они могли сидеть не на голой земле.

«Что бы сделали в данном случае наши люди-россияне? Грелись бы, а потом, переходя границу, передавали бы их следующим. Мы своих не бросаем. А знаете, что сделали граждане Украины? Еду выкидывали в мусорные баки и на землю, крича при этом: «Подавитесь своими подачками!» Плащи, все разорванные в клочья, валяются по всей территории МАПП «Убылинка». Всё втоптано в грязь. Всё загажено и испорчено», - констатировала автор поста.

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