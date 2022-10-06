В Кунье незаконно уволили беременную сотрудницу предприятия

10:17, 06 октября 2022, ПАИ

В поселке Кунья незаконно уволили беременную сотрудницу предприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница района в 2017 году была принята на должность формовщицы.

В августе 2022 года трудовой договор с ней был расторгнут за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей - прогул.

В ходе проверки установлено, что женщина находилась на приеме у врача, что подтверждается записью в медицинской карте. По результатам обследования у женщины установлена беременность сроком 11 недель.

В ведомстве отметили, что увольнение работника является незаконным, поскольку произошло в период беременности.

Прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены - нарушения устранены, беременная женщина восстановлена на работе.