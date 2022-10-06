Одной из офлайн-площадок всероссийского экономического диктанта станет ПсковГУ

10:53, 06 октября 2022, ПАИ

Образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет 11 октября в офлайн- и онлайн-форматах. В число площадок вошел Псковский государственный университет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В этом году диктант будет посвящен теме «Сильная экономика – процветающая Россия!». Главная цель экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений.

В этом году в акции вновь примут участие жители всех 85 регионов. Экономический диктант - 2022 напишут не только учащиеся и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Задания экономического диктанта - 2022 традиционно составлены для двух категорий участников: учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования, а также студентов вузов и всех желающих. В этом году диктант посвящен вопросам экономической истории нашей страны, памятным историко-экономическим датам, а также основным современным экономическим процессам и тем практическим вопросам экономической жизни, с которыми сталкивается каждый из нас.

Всем написавшим экономический диктант выдаётся сертификат участника акции. Участники, набравшие 85 баллов и более, являются победителями и награждаются дипломом победителя всероссийского экономического диктанта.

Ежегодно по результатам всероссийского экономического диктанта составляется аналитический отчет, по которому можно судить об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании.

Очное написание диктанта в ПсковГУ пройдет 11 октября по адресу: улица Льва Толстого, 6, аудитория 100, корпус 2.

Онлайн — по ссылке.

Впервые акция состоялась в 2017 году и с тех пор значительно увеличила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие более 211 тысяч человек из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья.