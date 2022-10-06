Митрополит Тихон занимает вторую строку в федеральном медиарейтинге «Псковской правды»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон второй месяц подряд занимает вторую строчку в федеральном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области.
Согласно медиарейтингу за сентябрь «Псковской правды», медиаиндекс митрополита Тихона составляет 888.
Заметными инфоповодами, прозвучавшими на федеральном уровне, стали запуск епархиального проекта «Формула семьи» и ложное сообщение о минировании Троицкого собора в Пскове, в котором проводил службу владыка.
Полную версию медиарейтинга за сентябрь смотрите на сайте «Псковской правды».
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