Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Тихон занимает вторую строку в федеральном медиарейтинге «Псковской правды»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон второй месяц подряд занимает вторую строчку в федеральном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области. 

Согласно медиарейтингу за сентябрь «Псковской правды», медиаиндекс митрополита Тихона составляет 888. 

Заметными инфоповодами, прозвучавшими на федеральном уровне, стали запуск епархиального проекта «Формула семьи» и ложное сообщение о минировании Троицкого собора в Пскове, в котором проводил службу владыка.

Полную версию медиарейтинга за сентябрь смотрите на сайте «Псковской правды»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 октября 2022

Посещение Псковского кремля может стать платным
06 октября 2022

До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 7 октября
06 октября 2022

Устраняющий страхи редкий минерал найден в Псковской области
06 октября 2022

«Подавитесь своими подачками!»: как ожидающие очереди на границе отвечают на помощь псковичей
06 октября 2022

Павел Дуров призвал держаться подальше от WhatsApp
06 октября 2022

Стало известно, могут ли получить отсрочку от мобилизации переболевшие ковидом
06 октября 2022

В Кунье незаконно уволили беременную сотрудницу предприятия
06 октября 2022

Северное сияние заметили в Псковском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...