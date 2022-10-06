Две девушки обокрали торговый центр в Пскове

12:44, 06 октября 2022, ПАИ

Две девушки подозреваются в совершении ряда краж из торгового комплекса в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в течение сентября в одном из крупных торговых комплексов города были совершены четыре кражи продуктов питания и предметов бытовой химии. Причиненный ущерб составил в общей сложности порядка 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении хищений. Ими оказались две безработные жительницы деревни Борисовичи Псковского района, девушки 2002 и 2003 годов рождения. Они дали признательные показания. Среди похищенного – шампунь, помада, сковородки, продукты и прочее.

В отношении фигуранток возбуждены уголовные дела. В ходе обыска часть краденого изъята. Ведется следствие.