Глава Великих Лук будет избран 7 октября
Глава Великих Лук будет избран на первой сессии городской Думы 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Нового главу города изберут из числа депутатов гордумы.
Кроме того, депутаты выберут трех заместителей главы города, а также определят составы профильных комиссий гордумы.
Напомним, что 9-11 сентября прошли выборы депутатов ВГД.
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