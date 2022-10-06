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Политика

Глава Великих Лук будет избран 7 октября

Глава Великих Лук будет избран на первой сессии городской Думы 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Нового главу города изберут из числа депутатов гордумы.

Кроме того, депутаты выберут трех заместителей главы города, а также определят составы профильных комиссий гордумы.

Напомним, что 9-11 сентября прошли выборы депутатов ВГД

 

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