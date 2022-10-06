Депутаты из десяти регионов обсуждают в Пскове вопросы социальной политики

12:45, 06 октября 2022, ПАИ

Депутаты законодательных органов десяти субъектов собрались в Пскове на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Принимающий регион представили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и вице-спикер Игорь Дитрих.

Открыл мероприятие председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, руководитель одноимённого комитета Новгородской областной Думы Анатолий Осипов. Депутат обратил внимание, что заседание в Пскове юбилейное – с момента создания ассоциации комитет собрался на рабочую встречу в пятидесятый раз.

С приветственным словом к гостям обратился Александр Котов. Спикер рассказал об истории древней Псковской земли и проинформировал соседей по Северо-Западу о приоритетах региональной политики по развитию экономики и социальной сферы. «В самом Пскове практически нет очень крупных промышленных предприятий, в этом смысле промышленной столицей региона являются Великие Луки, но область активно развивается, используя все инструменты, которые предоставляет федеральное правительство», - отметил Александр Котов.

На парламентское обсуждение были вынесены вопросы, связанные с оптимизацией порядка предоставления единовременных денежных выплат на детей, дополнительной поддержки детей-инвалидов и модернизации учреждений социального обслуживания. «Многое из того, что по результатам общения с людьми, с гражданами мы привносим в свои законодательные собрания и обсуждаем, становится инициативами и реализуется, - прокомментировал рассматриваемую повестку председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике Анатолий Осипов. – Может быть, не так быстро, потому что законодательный процесс требует времени, но многие интересные идеи, которые мы услышали от людей, сегодня воплощаются в жизнь. Могу ответственно сказать, что именно вопросы поддержки граждан, поддержки разных категорий реализованы во многих субъектах, и, конечно, мы выходим на федеральный уровень со своими предложениями».

Помимо заседания в рабочую программу комитета включено посещение производственно-интеграционных мастерских для инвалидов. «Сегодня мы встречаем гостей и хотим, так как мы социальный комитет, показать опыт работы производственно-интеграционных мастерских для инвалидов, рассказал о предстоящей работе Игорь Дитрих. - Думаю, что наш опыт будет интересен другим регионам для создания подобных учреждений. Нам есть что показать – проект уникальный, благодаря мастерским инвалиды социализированы, общаются друг с другом, общаются с другими людьми и чувствуют, что они тоже нужны нашей стране и нашему обществу».