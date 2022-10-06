В Великих Луках 14 октября пройдет митинг-концерт в поддержку итогов референдумов

20:35, 06 октября 2022, ПАИ

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На летней эстраде в Великих Луках 14 октября пройдет митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, а также в поддержку участников специальной военной операции, сообщил глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья высказались за то, чтобы войти в состав России. Сегодня их выбор - быть вместе в Россией - героически защищают наши военнослужащие и ополченцы Донбасса.

Приходите в 17:00 на митинг-концерт с участием великолукских артистов (0+), чтобы поддержать армию, президента, Россию и жителей Донбасса, Херсона и Запорожья, ставших нашими соотчественниками», - призвал горожан Николай Козловский.

Организаторами мероприятия выступают союз десантников Псковской области.