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Экономика

Псковская делегация побывала на выставке сельхозтехники в Москве

Выставка продемонстрировала новейшую сельхозтехнику и оборудование для аграриев. Фото: Telegram

Делегация Псковской области приняла участие в международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники Агросалон 2022, которая проходила в Москве на  территории МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В состав делегации вошли представители Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств области, а также руководители федеральных структур.

Участники делегации ознакомились с новейшими разработками в области сельхозтехники, приняли участие в деловой программе, провели полезные переговоры с производителями и дилерами сельскохозяйственной техники и оборудования.

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