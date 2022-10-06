Псковская делегация побывала на выставке сельхозтехники в Москве

22:58, 06 октября 2022, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники Агросалон 2022, которая проходила в Москве на территории МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В состав делегации вошли представители Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств области, а также руководители федеральных структур.

Участники делегации ознакомились с новейшими разработками в области сельхозтехники, приняли участие в деловой программе, провели полезные переговоры с производителями и дилерами сельскохозяйственной техники и оборудования.