До 27 ноября два оставшихся жильца из аварийного дома в Плюссе получат денежную компенсацию
На рабочей встрече с советником по социальным вопросам Еленой Полонской губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил ход переселения жильцов из аварийного дома в Плюссе.
Почти все получили денежные выплаты за свои квартиры, сообщает глава региона в Telegram.
«До 27 ноября эта работа будет завершена: к этому времени оставшиеся 2 человека вступят в наследство и получат положенные деньги полностью. Сумма рассчитывалась таким образом, чтобы не ухудшать жилищных условий людей. На выплаченные средства 8 жильцов уже приобрели новые квартиры, две семьи начали строительство индивидуальных домов», – отметил Михаил Ведерников.
Ситуация остается на контроле до полного разрешения.
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До 27 ноября два оставшихся жильца из аварийного дома в Плюссе получат денежную компенсацию
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