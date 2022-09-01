Губернатор Псковской области проконтролировал исполнение поручений по расселению многоквартирного дома в Плюссе

22:46, 01 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 1 сентября, провел совещание, чтобы проконтролировать выполнение ранее данных поручений по расселению в Плюссе многоквартирного жилого дома по улице Ленина. Напомним, в июле этого года в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным. В рамках рабочей поездки в муниципалитет, которая состоялась сразу после происшествия, глава региона пообещал поддержку жильцам, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

«Правительством Псковской области все необходимые решения приняты. Проведена оценка. Предусмотрены из резервного фонда денежные средства для выплаты компенсации. Все на сегодняшний день есть для того, чтобы начать выплаты людям», – заметил Михаил Ведерников. Он напомнил, что в доме находится 27 квартир, большая часть которых оформлена гражданами в собственность.

Глава региона обсудил со специалистами различные аспекты расселения аварийного дома, принятые меры по соблюдению жилищных прав граждан, а также алгоритм выплаты компенсаций жильцам.

Советник по социальным вопросам Елена Полонская доложила губернатору о вариантах расселения каждой пострадавшей семьи, которые были детально проработаны с гражданами. «Перед нами стоит задача полного сопровождения семей до момента приобретения нового жилья и их заселения. С каждым находимся на связи. Администрацией района разработана «дорожная карта», – заметила Елена Полонская и проинформировала, что 4 семьи уже успели улучшить свои жилищные условия.

Выплаты из резервного фонда Правительства Псковской области будут адресными, финансирование будет предоставляться муниципалитету по каждой заявке отдельно. Особый акцент был сделан на том, что выплаченная компенсация не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи, поэтому не отразится на размере льгот и выплатах социальных пособий, которые получают пострадавшие граждане.

По итогам совещания губернатор поручил в начале следующей недели доложить о заключенных с гражданами соглашениях, выплаченных компенсациях собственникам, которые не должны ухудшать их условий проживания. Со своей стороны Михаил Ведерников пообещал, что муниципалитету будет оказана поддержка в случае возникновения вопросов относительно механизмов предоставления средств.