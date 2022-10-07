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К результатам ЕГЭ предлагают добавлять баллы за знание языков малочисленных народов

Вопросы сохранения и развития национальных языков обсудил комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. Заседание прошло в Нарьян-Маре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Псковское областное Собрание депутатов представил вице-спикер Виктор Остренко – в границы избирательного округа депутата входит Печорский район, где проживает коренной малочисленный народ сето.

Депутаты обсудили вопросы этнокультурного развития коренных малочисленных народов, меры поддержки национальных языков, стимулирования их изучения. Федеральный закон «Об образовании» не предусматривает обязательность таких занятий. «Родители выбирают уроки по экологии, истории или искусству региона, и только 3,5 % школьников изучают коми язык как родной, а 23 % - как государственный», - привела данные депутат Государственного Совета Республики Коми Татьяна Саладина.

Парламентарии согласились с необходимостью введения дополнительной мотивации детей к изучению родного языка, например, по аналогии с присуждением дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за наличие значка ГТО или волонтёрскую работу.

Виктор Остренко, комментируя предложение, назвал его не просто интересным, а заслуживающим серьёзного внимания. «Такие инициативы рождаются из практического опыта – непосредственного соприкосновения с культурой, традициями и бытом, - отметил вице-спикер. – Вопрос сбережения языков народов как основы национальной идентичности и сохранения традиционного самосознания в актуальной ежедневной повестке не стоит на первых позициях, но на самом деле является одним из основополагающих. Особенно это касается молодого поколения. Нам очень важно создать условия для образования и применения на практике уникальных знаний, чем, безусловно, является владение национальными языками малых коренных народов России».

В качестве примера печорский депутат привёл язык сето, который не имеет письменности, и сетоское пение леэло, внесённое в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты рекомендовали Государственному Совету Республики Коми подготовить обращение в федеральные органы власти о разработке мер стимулирования знаний родного языка при поступлении в вузы.

Также в ходе заседания депутаты обсудили предложение Виктора Остренко о вовлечении в работу комитета представителей молодёжных парламентов.

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