Добровольцам назвали причины отказа при мобилизации в России

08:30, 07 октября 2022, ПАИ

Почему отказывают тем, кто хочет пойти участвовать в СВО добровольцем, разъяснили эксперты.

Как сообщается на портале «Объясняем.рф», отказать в участии в СВО в качестве добровольца могут по следующим причинам: если состояние здоровья гражданина не позволяет ему выполнять поставленные задачи; если он достиг предельного возраста для добровольца — 60 лет; если он не является гражданином России.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.