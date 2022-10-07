Как россияне оценивают работу Путина, рассказали социологи
Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 9% считают, что плохо.
Вместе с этим, Путину доверяют 78% россиян, 13% не доверяют, 9% затрудняются ответить.
Опрос «ФОМнибус» проведен 30 сентября - 2 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
7 октября российский президент Владимир Путин отмечает юбилей. Главе государства исполняется 70 лет.
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