Как россияне оценивают работу Путина, рассказали социологи

11:36, 07 октября 2022, ПАИ

Большинство россиян (80%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили 78% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Как следует из результатов опроса, 80% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 11% затрудняются ответить, а 9% считают, что плохо.

Вместе с этим, Путину доверяют 78% россиян, 13% не доверяют, 9% затрудняются ответить.

Опрос «ФОМнибус» проведен 30 сентября - 2 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

7 октября российский президент Владимир Путин отмечает юбилей. Главе государства исполняется 70 лет.