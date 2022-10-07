Через «Госуслуги» можно подать жалобу по частичной мобилизации

11:21, 07 октября 2022, ПАИ

На портале «Госуслуги» появилась форма для жалоб на нарушения в рамках частичной мобилизации. Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

В мобильном приложении «Госуслуги» можно подать жалобу на действия или бездействие сотрудников военкоматов и записаться в добровольцы.