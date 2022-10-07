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Общество

Игорь Иванов: Псковский облсовпроф продолжает играть важную роль среди НКО

Псковский облсовпроф продолжает играть важную роль среди некоммерческих организаций. Об этом в ходе очередной XXVI Конференции Псковского облсовпрофа заявил председатель регионального совета профсоюзов Игорь Иванов. 

Он отметил, что вся работа профобъединения за прошедший период была направлена на выполнение главной задачи – на защиту законных социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов, на защиту человека труда. 

«По количеству объединяемых граждан Псковский облсовпроф все также значительно опережает другие общественные организации», - сказал он. 

В работе конференции участие принимают первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова.

По словам Веры Емельяновой, много лет Псковский облсовпроф доказывает не только состоятельность и востребованность, но и необходимость для граждан. «Это огромная ответственность и обязанность перед людьми, которые возлагают на вас надежды», - сказала она.

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