Олеся Назарой о фильме «Помни имя мое»: Псковичи с нетерпением будут ждать его выхода

13:46, 07 октября 2022, ПАИ

Важность создания документального фильма «Помни имя мое» отметила заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой.

«Очень важны сегодня и нужны наглядные материалы для организации гражданско-патриотического воспитания молодежи. Создание подобных картин помогает визуализировать места, информацию, людей, события. Благодарность поисковикам, что направляют свои силы и знания в область поиска, увековечивания. Ведь каждый солдат - это в первую очередь человек, которого кто-то ждал. Будем ждать выхода картины с нетерпением и постараемся ее довести до молодежи и общественников региона», - сказала она.

Напомним, что съемки фильма «Помни имя мое» пройдут в Дновском районе. Он рассказывает о работе по увековечиванию памяти жертв фашистов за годы Великой Отечественной войны.