Тренажёрную площадку на улице Инженерной в Пскове сделают безопасной

14:15, 07 октября 2022, ПАИ

С просьбой о замене аварийной площадки с уличными тренажёрами во дворе улицы Инженерной, 62 в Пскове обратилась к губернатору области Михаилу Ведерникову жительница города. Сегодня она пришла к главе региона на личный прием, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам жительницы дома, после обращения к губернатору была оборудована новая игровая площадка для детей, но старую тренажёрную площадку, которая представляет опасность, никто не отремонтировал. Управляющая компания заявляет, что аварийная конструкция находится не на её территории.

В ходе обсуждения проблемы было принято решение заменить не подлежащие ремонту элементы и обновить то, что еще пригодно для безопасного использования. Этим займётся администрация Пскова.

Губернатор обратился к главе администрации города Борису Елкину с просьбой взять проблему с детскими площадками на контроль. По его словам, проблема носит системный характер и решать её надо комплексно.

Михаил Ведерников также сообщил о готовности помогать областному центру в этом вопросе.

Псковичка также попросила установить площадку для детей старшего возраста. Борис Елкин пообещал рассмотреть такую возможность. Работы по ремонту и демонтажу старой площадки планируют выполнить к ноябрю этого года.