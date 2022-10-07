Армен Саркисян увеличивает производство отечественных лифтов

16:47, 07 октября 2022, ПАИ

За первый месяц работы активов OTIS в составе холдинга Саркисяна S8 Capital зафиксирован рост производственных показателей. За август здесь собрали более 400 лифтов, что превышает мартовские показатели. Увеличилась и штатная численность на 16%.

Под новым брендом

Сделка по приобретению производственных активов американской компании OTIS, базирующихся в Санкт-Петербурге и Подмосковье, а также сети техобслуживания подъемного оборудования состоялась в конце июля 2022 года. Многопрофильный холдинг S8, основателем которого является Саркисян Армен Меружанович, стал владельцем 100% российского бизнеса одного из крупнейших лифтостроителей мира.

В начале августа возобновлен прием заказов на производство и монтаж подъемного оборудования. Также заявлено о запуске новой линии по выпуску лифтовых дверей и подготовке к старту серийного производства грузоподъемников нового поколения.

В Минпромторге отметили растущую эффективность бывших американских активов, перешедших в состав российского холдинга. По итогам августа производство лифтового оборудования вышло на максимальные показатели с марта текущего года и достигло 400 единиц. Сеть сервисного обслуживания также увеличила количество техосмотров подъемного оборудования.

Значимость для отрасли

Армен Саркисян и его холдинг смогли не только сохранить весь коллектив производственных и сервисных подразделений OTIS (более двух тысяч специалистов), но и увеличить количество сотрудников на 16% для дальнейшего развития предприятий и обеспечения потребностей строительной отрасли. Также обеспечена поставка необходимых деталей и материалов по прежним логистическим схемам.

Руководитель федерального Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что возобновление работы лифтостроительных предприятий, на долю которых приходится около 16% отечественного рынка подъемного оборудования и сервисного обслуживания, имеет большое значение для строительного, жилищного и индустриального комплексов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки на лифтостроительное предприятие в Санкт-Петербурге заявил, что в настоящее время отечественные производители подъемного оборудования закрывают потребности внутреннего рынка в лифтах для многоэтажных домов. При этом ведется системная работа по дальнейшему развитию отрасли. Лифтостроительные предприятия получают господдержку, позволяющую проводить научно-изыскательские работы в области создания скоростных грузоподъемников и систем управления такими системами.